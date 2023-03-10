Медведица Герда из Новосибирского зоопарка впервые вышла на прогулку с малышами

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

Новосибирская медведица из зоопарка вышла на прогулку с новорождёнными медвежатами.

Медведица Герда впервые вышла погулять с новорождёнными малышами. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в Новосибирском зоопарке им. Шило. Первый выход медведицы и её медвежат попал в объектив фотографа.

Напомним, медведица родила медвежат еще в декабре 2022 года, но руководство зоопарка не сразу сообщило об этом. Только 7 февраля 2022 года стало известно об этом.

Ранее посетители зоопарка предположили, что у Герды могли родиться медвежата. К такому выводу сибиряки пришли, так как вольер белых медведей оградили сигнальной лентой и перестали чистить снег.

«Период новорожденности – самое ответственное время. Медведица кормит малышей, греет их и поэтому не отходит они них. При рождении медвежонок размером с ладонь, весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. Наша Герда – замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне», — говорит директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.