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Мэр Новосибирска Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста

Фото Мэр Новосибирска Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста
Фото Мэр Новосибирска Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Димитровский мост в Новосибирске не получится восстановить по гарантии.

На пресс-конференции 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сроках починки Димитровского моста. Капитальный ремонт начнётся только в 2026 году, и его сроки оценят только летом 2023-го.

После череды оттепелей и заморозков покрытие моста из литого асфальта начало разрушаться. Предыдущий ремонт моста был выполнен более 5 лет назад, и поэтому не получится обратиться к исполнителю ремонта, чтобы он в гарантийном порядке починил дорогу.

«Мы сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом, у нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время при небольшом морозе использовать литой асфальт, чтобы заделать ямы. Этим сейчас занимается ДЭУ-1», — сообщил Анатолий Локоть.

По словам главы города, в 2023 году предстоит разработать документацию для капитального ремонта — такого же по объёмам, который прошел Коммунальный мост. В ходе такого ремонта починят не только дорожное покрытие, но и ограждение, освещение и водостоки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году в Новосибирской области потратят 7 млрд. рублей на ремонт дорог.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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