Мэр Новосибирска Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Димитровский мост в Новосибирске не получится восстановить по гарантии.

На пресс-конференции 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сроках починки Димитровского моста. Капитальный ремонт начнётся только в 2026 году, и его сроки оценят только летом 2023-го.

После череды оттепелей и заморозков покрытие моста из литого асфальта начало разрушаться. Предыдущий ремонт моста был выполнен более 5 лет назад, и поэтому не получится обратиться к исполнителю ремонта, чтобы он в гарантийном порядке починил дорогу.

«Мы сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом, у нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время при небольшом морозе использовать литой асфальт, чтобы заделать ямы. Этим сейчас занимается ДЭУ-1», — сообщил Анатолий Локоть.

По словам главы города, в 2023 году предстоит разработать документацию для капитального ремонта — такого же по объёмам, который прошел Коммунальный мост. В ходе такого ремонта починят не только дорожное покрытие, но и ограждение, освещение и водостоки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году в Новосибирской области потратят 7 млрд. рублей на ремонт дорог.