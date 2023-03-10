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Новосибирские застройщики стали рекордсменами по вводу жилья за год

Фото Новосибирские застройщики стали рекордсменами по вводу жилья за год
Фото Новосибирские застройщики стали рекордсменами по вводу жилья за год

Фото: Максим Николаев

Рекордным годом по суммарному объёму строительства и для региона, и для Новосибирска остаётся 2015 год.

В 2015 в Новосибирской области было сдано в эксплуатацию 2,585 млн. квадратов, в том числе 1,738 млн. в Новосибирске. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Первым застройщиком преодолевшим рубеж 100 тысяч квадратных метров в год была ГК «Энергомонтаж», в 2008 году застройщик ввёл 112,8 тысяч квадратных метров жилья. Двумя года позже в клуб 100 000 вошла ГК Дискус, в 2010 году компания построила 138,8 тысяч квадратных метров. Уже в следующем 2011 году Дискус ввёл 201 тысячу квадратов и попал в ТОП 10 самых крупных застройщиков РФ. В 2013 году лидером по объему ввода стал концерн «Сибирь», компания построила 124 тысячи квадратов», — уточнил эксперт.

В рекордном для региона 2015 году поставлен абсолютный рекорд области по годовому вводу жилья застройщиком, Дискус построил 224 491 квадратных метра жилья. Кроме этих трех компаний планку в 100 тысяч квадратов в год преодолевали Брусника 118 тысяч в 2014 году, ГК Расцветай 129 тысяч в 2021 году и ГК Стрижи 113 тысяч квадратов в 2021 году, заключил Николаев.

Напомним, изменение разрыва между ипотечными ставками ведет к смещению спроса на вторичный рынок.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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