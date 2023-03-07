Изменение разрыва между ипотечными ставками ведет к смещению спроса на вторичный рынок

Фото: Максим Николаев

Разрыв между ипотечными ставками под залог построенного жилья и под залог прав требования по ДДУ сокращается как в Новосибирской области, так и в целом по РФ.

По результатам января 2023 года коррекция в целом по РФ составила 0.98 п.п., а по нашему региону 0.37 п.п. В абсолютных цифрах это делает более выгодным покупку квартиры в ипотеку на вторичном рынке, относительно варианта в новостройке, на 7,5% в РФ и на 3% в Новосибирской области. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Этот процесс запушен непосредственно ЦБ РФ и регулятор намерен пресекать все попытки застройщиков устанавливать околонулевые ставки по ипотеке. Министерство строительства и застройщики пытаются обойти запрет ЦБ, но пока безуспешно, говорит эксперт.

«В первый месяц уже заметен сдвиг в сторону вторичного рынка даже в аспекте изменения структуры ипотечного кредитования. В январе 2023 года количество ипотечных жилищных кредитов уменьшилось к январю 2022 года по РФ на 19%, а по Новосибирску на 29%. Падение кредитов на новостройки составило по РФ 38%, а по Новосибирской области 40%», — уточнил Николаев.

Если учесть, что рынок реагирует с задержкой, и тот факт, что регулятор продолжит начатую политику, то можно ожидать, что более 80% ипотечных кредитов на новостройки будут приходится на специальные программы.

Напомним, средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в феврале не изменилась.