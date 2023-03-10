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Появилось видео задержания поджигателя центра гумпомощи бойцам СВО в Новосибирске

Фото Появилось видео задержания поджигателя центра гумпомощи бойцам СВО в Новосибирске
Фото Появилось видео задержания поджигателя центра гумпомощи бойцам СВО в Новосибирске

Фото: «На ОбьГЭС (Новосибирск)»/ВК

Ранее в Новосибирске задержали 23-летнего подозреваемого в поджоге центра сбора гуманитарной помощи участникам СВО.

Момент задержания подозреваемого в поджоге центра сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции в Советском районе попал на видео. Кадры в пятницу опубликовало ГУ МВД России по Новосибирской области.

Задержанный — 23-летний житель Красноярска, которого ранее привлекали к уголовной ответственности.

«По месту жительства задержанного в квартире дома, расположенного в Заельцовском районе г. Новосибирска, полицейские изъяли системный блок, 3 мобильных телефона, 4 сим-карты, 4 банковских карты, 2 флеш-накопителя, 7 металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок», — прокомментировали в полиции.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчину водворили в СИЗО.

Напомним, в ночь на понедельник, 6 марта, в Новосибирске произошел пожар в координационном центре «Активный город». Там собирают гуманитарную помощь для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции. Сотрудники центра рассказали, что это уже вторая попытка поджога. Пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская. Предыдущая попытка была неудачной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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