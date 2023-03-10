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общество

Росстат составил рейтинг регионов с самым высоким и низким числом турпоездок

Фото Росстат составил рейтинг регионов с самым высоким и низким числом турпоездок
Фото Росстат составил рейтинг регионов с самым высоким и низким числом турпоездок

Freepik, authors: inewsistock

Лидером по числу турпоездок в 2022 году стал Краснодарский край.

Росстат составил рейтинг регионов с самым высоким и низким числом туристических поездок. Так, в 2022 году лидером по этому показателю стал Краснодарский край. Туда было совершено более 20 миллионов турпоездок, передает RT.

В пятерку регионов вошли также Московская и Ленинградская области — было совершено по 15,2 млн поездок, Москва — 14,2 млн и Санкт-Петербург — 8,1 млн.

Меньше всего туристы путешествовали в Ненецкий автономный округ — 17,6 тыс. поездок, Чукотский автономный округ — 30 тысяч, Еврейскую автономную область — 35,5 тысяч, Магаданскую область — 54,1 тысячи и Республику Тыва — 72,2 тысячи.

Напомним, в Росстате показали типичный портрет жителя Новосибирска после переписи.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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