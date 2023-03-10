С осужденного в Новосибирске кардиолога Покушалова взыщут 123 миллиона рублей

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В Советский районный суд Новосибирска поступил иск от территориального управления Росимущества об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Истец просит взыскать с кардиохирурга Евгения Покушалова стоимость заокеанской недвижимости, перешедшей во владение РФ.

В 2021 году Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры региона и взыскал в пользу государства квартиру в США, принадлежащую бывшему заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Евгению Покушалову, пишет Прецедент.

В прокураторе установили, что кардиолог проигнорировал требования законодательства о противодействии коррупции и не указал в справках о доходах данные о принадлежащей ему с 2014 года квартиры в Нью-Йорке. Ее стоимость оценена почти в 1,3 млн долларов США. Также Покушалов не сообщил о покупке в 2017 году фирмой, еще одной квартиры в том же американском городе аналогичной стоимостью.

Доказательств того, что квартиры за рубежом были приобретены Покушаловым на честно заработанные деньги, суду представлено не было. Но обратить взыскание на заграничную недвижимость оказалось невозможно, так как у России нет международного договора с США о взаимном исполнении подобных судебных решений.

В связи с этим, территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило иск об изменении способа и порядка исполнения решения суда.

Истец просит взыскать с Евгения Покушалова и его сестры стоимость заокеанской недвижимости, перешедшей во владение России.

Объекты оценили исходя из валютного курса на момент их покупки. Так за квартиру, приобретенную в 2014 году, с ответчиков требуют 45 721 600 рублей, а за жилье, которое было куплено в 2018 году, с Покушаловых взыскивают 77 785 092 рубля. Исковое заявление уже поступило в Советский районный суд.

Напомним, осуждённый в Новосибирске кардиолог Покушалов попросил помощи у Путина.