Новосибирский кардиолог Покушалов попросил помощи у президента Путина

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Экс-замглавы клиники Мешалкина в Новосибирске Евгений Покушалов попросил президента Владимира Путина «принять участие в его судьбе».

Новосибирский кардиохирург и бывший замглавы клиники Мешалкина Евгений Покушалов отправил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Об этом сообщает издание «Собеседник.ру».

Напомним, 9 февраля прошло судебное заседание по апелляции Евгения Покушалова. Он просил смягчить ему приговор по делу о растрате. Кардиохирурга приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. По данным ведомства, он проводил махинации с госзакупками и сумел похитить бюджетные средства на более чем 1,8 млрд рублей. Апелляционную жалобу о смягчении приговора суд оставил без удовлетворения.

Как сообщает «Собеседник.ру», перед заседанием Евгений Покушалов отправил письмо президенту Владимиру Путину. В нём кардиохирург на нескольких страницах перечисляет достижения за всю свою карьеру. В конце обращения он просит главу государства «принять участие в его судьбе», чтобы продолжать свою деятельность «в интересах России».

Напомним, ранее суд конфисковал у Евгения Покушалова две квартиры в Нью-Йорке. Также недавно прокуратура потребовала изъять в пользу государства третью квартиру, которая принадлежит тёще кардиолога. Недвижимость находится в новосибирском Академгородке и оценивается в 37 млн рублей.