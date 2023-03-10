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общество

Школьники из Самары сделали армейский душ для бойцов СВО

Фото Школьники из Самары сделали армейский душ для бойцов СВО
Фото Школьники из Самары сделали армейский душ для бойцов СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Самарской области школьники собственноручно изготовили армейский душ для участников спецоперации.

В Самарской области в селе Самовольно-Ивановка учащиеся школ своими руками делают окопные свечи и карманные костры для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Одно из последних изделий – армейский душ, пишет sovainfo.ru.

Процесс изготовления сухого душа достаточно прост. Для этого используется салфетка из дорнита, которую пропитывают специальным гелем. Затем ее помещают в герметичный пакет вместе с одноразовым полотенцем и инструкцией. После этого изделие готово к применению. Первая партия в тысячу комплектов уже готова к транспортировке.

Всего жителями Алексеевского района в зону спецоперации отправлено более 800 окопных свечей, а местные мастерицы связали около 1,5 тысячи пар носков.

Напомним, забайкальцы сшили участникам СВО муфты для управления беспилотниками.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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военные
школьники
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