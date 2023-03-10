Школьники из Самары сделали армейский душ для бойцов СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Самарской области школьники собственноручно изготовили армейский душ для участников спецоперации.

В Самарской области в селе Самовольно-Ивановка учащиеся школ своими руками делают окопные свечи и карманные костры для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Одно из последних изделий – армейский душ, пишет sovainfo.ru.

Процесс изготовления сухого душа достаточно прост. Для этого используется салфетка из дорнита, которую пропитывают специальным гелем. Затем ее помещают в герметичный пакет вместе с одноразовым полотенцем и инструкцией. После этого изделие готово к применению. Первая партия в тысячу комплектов уже готова к транспортировке.

Всего жителями Алексеевского района в зону спецоперации отправлено более 800 окопных свечей, а местные мастерицы связали около 1,5 тысячи пар носков.

Напомним, забайкальцы сшили участникам СВО муфты для управления беспилотниками.