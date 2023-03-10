Стали известны новые подробности гибели трехлетнего мальчика и мужчины в ДТП под Новосибирском

ГУ МВД по Новосибирской области, "Инцидент. Барнаул".

Смертельное ДТП произошло в Ордынском районе Новосибирской области на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

9 августа в ДТП с участием рейсового автобуса и двух иномарок погибли трехлетний малыш и мужчина 35 лет. Еще один мальчик 5 лет и его 30-летняя мать находятся в реанимации.

Родственника пострадавших по имени Екатерина рассказала «АиФ. Новосибирск», что «Хонда», в которой ехала семья с детьми, двигалась по своей полосе. Навстречу ехал рейсовый автобус. На дороге была очень плохая видимость. В какой-то момент из-за автобуса вырулил внедорожник и пошел на обгон. Женщина, которая якобы находилась за рулем автомобиля, ударила по тормозам, и машину закрутило. Мужчина погиб сразу. Трехлетний мальчик скончался в машине «скорой помощи». Женщина и ее старший сын находятся в реанимации. У мальчика многочисленные переломы и сотрясение. Оба ребенка ехали на заднем сиденье в «детских креслах».

Родные погибших ищут свидетелей аварии.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что смертельное ДТП произошло около 17.30. По мнению правоохранительных органов, за рулем автомобиля Honda Civic был все же мужчина 1987 года рождения. Он ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское.

На 66 км дороги водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, который ехал из Славгорода в Новосибирск.

57-летний водитель автомобиля Toyota, водитель и 9 пассажиров автобуса не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском женщина погибла в ДТП с грузовиком.