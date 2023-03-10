Тюменский рецидивист взял продавца в заложники и записал видеообращение

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В Тюменской области мужчина взял в заложники продавца сетевого магазина «Магнит». Свою жертву он удерживал до раннего утра и снял с ним видеообращение.

В Тюменской области в ночь с 9 на 10 марта мужчина взял в заложники продавца сетевого магазина «Магнит». В круглосуточную точку заявился местный житель с ножом. Свою жертву он удерживал до раннего утра. В соцсетях появилось соответствующее видео, пишет МегаТюмень.

«Этот человек у меня в заложниках, он страдает. Пустой зал, куча крови. Причем, моей крови. О человеке никто не заботится», – сказал нападавший.

На видеозаписи отчетливо видно, что у ранее судимого тюменца сильно поранен палец, а на полу, действительно, есть капли крови.

Напомним, в Новосибирске задержали мужчину с пистолетом в руках.