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Убийство в Коченевском лесу: 24-летний мигрант изрешетил женщину ножом за машину за 100 тысяч рублей

Фото Убийство в Коченевском лесу: 24-летний мигрант изрешетил женщину ножом за машину за 100 тысяч рублей
Фото Убийство в Коченевском лесу: 24-летний мигрант изрешетил женщину ножом за машину за 100 тысяч рублей

Фото: ЧС-инфо

Под Новосибирском мигрант жестоко убил 44-летюю женщину после неудачной попытки купить автомобиль.

До 20 лет колонии грозит 24-летнему мигранту, который подозревается в жестоком убийстве жительницы Новосибирска. Обвиняемый буквально изрешетил свою жертву ножом: на теле погибшей криминалисты насчитали 78 ранений. Но это не единственный шокирующий момент. По данным источника Сиб.фм в правоохранительных органах, поводом для кровавой расправы стал автомобиль, за который иностранец отдал погибшей 100 тысяч рублей.

Скелет вместо веников

Останки 44-летней жительницы Новосибирска обнаружили в лесу под Коченево летом 2022 года. Местные отправились за свежими березовыми вениками и среди деревьев наткнулись на скелет. Было очевидно, что тело пролежало там довольно долго. По внешнему виду было сложно определить даже пол погибшего.

Однако криминалисты регионального СУ СКР быстро внесли ясность – в селе Троицк Коченевского района была найдена женщина, погибшая насильственной смертью. Сначала в СМИ фигурировала информация о 25 ножевых ранениях, но после завершения всех экспертиз выяснилось, что ударов было гораздо больше – около 78.

Машина, которой нет?

По версии следствия, причиной расправы над женщиной стал автомобиль. Как говорится в материалах дела, летом 2021 года 24-летний мигрант нашел подходящий вариант на сайте по продаже машин, встретился с продавцом и передал ей деньги – около 100 тысяч рублей. Однако авто покупатель так и не увидел. Не исключено, что транспортного средства просто не существовало, а сибирячка тянула время.

В октябре покупатель и продавец встретились вновь. Но уже – в последний раз.

Неизвестно, какой диалог произошел между иностранцем и 44-летней жительницей Новосибирска, но спустя некоторое время оба оказалась на 40 километрах от города – в лесу Коченевсокого района. Там несостоявшийся покупатель, по версии следствия, расправился с жертвой. Убийство было совершено с особой жестокостью. Мужчина бросил тело жертвы среди деревьев, а сам скрылся.

На его след правоохранители вышли спустя больше года после убийства, когда в роще были обнаружены скелетированные останки. Потрошителя из Коченевского леса задержали в августе 2022 года.

Как ранее писал Сиб.фм, не менее жесткое убийство произошло в Новосибирске летом 2022 года. Вечером 26 июля 27-летний мужчина напал на свою 17-летнюю возлюбленную и нанес ей 15 ножевых.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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