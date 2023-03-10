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В Бердске дошло до суда дело застройщика, обманувшего 45 дольщиков

Фото В Бердске дошло до суда дело застройщика, обманувшего 45 дольщиков
Фото В Бердске дошло до суда дело застройщика, обманувшего 45 дольщиков

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области будут судить застройщика по делу о мошенничестве.

В Бердске суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении директора строительной компании. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Руководителя стройфирмы обвинили в обмане 45 дольщиков.

По данным следствия, с 2017 по 2020 годы обвиняемый занимался застройкой на территории МК Сибиряк в Речкуновской зоне отдыха в Бердске. Строительство завершено не было, а деньги дольщиков директор присвоил себе.

«Кроме этого, он причинил имущественный ущерб организации, которая выполняла строительно-монтажные работы на одном из строительных объектов, не исполнив свои обязательства о предоставлении квартиры, причинив ущерб в особо крупном размере», — уточнили в прокуратуре.

В отношении директора компании возбудили уголовные дела по факту мошенничества и причинения имущественного ущерба. Материалы рассмотрит Бердский городской суд.

Напомним, ранее в Новосибирске арестовали директора «НСК-Инвест» из-за обмана дольщиков на 84 млн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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