В Новосибирске арестовали директора «НСК-Инвест» из-за обмана дольщиков на 84 млн

Фото: управление Судебного департамента в НСО
Руководителя строительной компании «НСК-Инвест» поместили в СИЗО.
В Новосибирске избрали меру пресечения директору строительной компании «НСК-Инвест» Сергею Степанову. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Руководителя фирмы отправили в СИЗО.
«Прокурором Центрального района г.Новосибирска поддержано поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее Сиб.фм сообщал о задержании директора строительной фирмы ООО «НСК-Инвест», ему предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана дольщиков.
Завершения строительства дома №162/1 стр. на улице Добролюбова дольщики ждут не первый год. Всего инвесторы вложили в стройку 84 миллиона рублей. Однако в последнее время застройщик ООО «НСК-Инвест» на контакт с дольщиками не выходит. Обращения новосибирцев с жалобой поступило в прокуратуру. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что на одном из новосибирских долгостроев появился баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают