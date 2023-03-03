В Новосибирске арестовали директора «НСК-Инвест» из-за обмана дольщиков на 84 млн

Фото: управление Судебного департамента в НСО

Руководителя строительной компании «НСК-Инвест» поместили в СИЗО.

В Новосибирске избрали меру пресечения директору строительной компании «НСК-Инвест» Сергею Степанову. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Руководителя фирмы отправили в СИЗО.

«Прокурором Центрального района г.Новосибирска поддержано поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержании директора строительной фирмы ООО «НСК-Инвест», ему предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана дольщиков.

Завершения строительства дома №162/1 стр. на улице Добролюбова дольщики ждут не первый год. Всего инвесторы вложили в стройку 84 миллиона рублей. Однако в последнее время застройщик ООО «НСК-Инвест» на контакт с дольщиками не выходит. Обращения новосибирцев с жалобой поступило в прокуратуру. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.