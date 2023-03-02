В Новосибирске задержали директора «НСК-Инвест» задержали по обвинению в мошенничестве

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В отношении директора новосибирской строительной компании возбудили дело после обмана дольщиков.

Задержан директор строительной фирмы ООО «НСК-Инвест», ему предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана дольщиков. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в прокуратуре региона.

В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения, добавили в СУ СКР по Новосибирской области. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении директора стройфирмы под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что завершения строительства дома №162/1 стр. на улице Добролюбова дольщики ждут не первый год. Всего инвесторы вложили в стройку 84 миллиона рублей. Однако в последнее время застройщик ООО «НСК-Инвест» на контакт с дольщиками не выходит. Обращения новосибирцев с жалобой поступило в прокуратуру. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.