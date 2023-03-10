Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Евросоюзе предложили ввести «российские» санкции против Белоруссии

Фото В Евросоюзе предложили ввести «российские» санкции против Белоруссии
Фото В Евросоюзе предложили ввести «российские» санкции против Белоруссии

Freepik, authors: Zolnierek

Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский предложил ввести «российские» санкции против Белоруссии.

Депутат Европарламента от Польши Витольд Ян Ващиковский обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением ввести против Белоруссии санкции, аналогичные тем, что были введены против России, передает RT.

Парламентарий объяснил потребность в санкциях против Минска сотрудничеством с Россией и необходимостью помешать участию Китая в конфликте на Украине.

По мнению депутата, распространение на Белоруссию охвата санкций, которые сейчас действуют в отношении России, «дало бы превентивный эффект в деле недопущения участия Китая в конфликте в качестве базы оборудования для России».

На основании вышесказанного польский евродепутат обращается к Боррелю с вопросом о том, поддерживает ли он введение в отношение Белоруссии тех же санкций, которые применяются к России.

Напомним, в Новосибирске попавший под санкции США банк прокомментировал ситуацию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

санкции
Россия
инициатива
Белоруссия
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10641
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10386
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
10308
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
9605
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8682
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7646
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
7602
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта