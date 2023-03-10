В Евросоюзе предложили ввести «российские» санкции против Белоруссии

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Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский предложил ввести «российские» санкции против Белоруссии.

Депутат Европарламента от Польши Витольд Ян Ващиковский обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением ввести против Белоруссии санкции, аналогичные тем, что были введены против России, передает RT.

Парламентарий объяснил потребность в санкциях против Минска сотрудничеством с Россией и необходимостью помешать участию Китая в конфликте на Украине.

По мнению депутата, распространение на Белоруссию охвата санкций, которые сейчас действуют в отношении России, «дало бы превентивный эффект в деле недопущения участия Китая в конфликте в качестве базы оборудования для России».

На основании вышесказанного польский евродепутат обращается к Боррелю с вопросом о том, поддерживает ли он введение в отношение Белоруссии тех же санкций, которые применяются к России.

Напомним, в Новосибирске попавший под санкции США банк прокомментировал ситуацию.