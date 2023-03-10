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общество

В Новосибирске 11 пострадавших при взрыве на Линейной выбрали денежную компенсацию стоимости квартир

Фото В Новосибирске 11 пострадавших при взрыве на Линейной выбрали денежную компенсацию стоимости квартир
Фото В Новосибирске 11 пострадавших при взрыве на Линейной выбрали денежную компенсацию стоимости квартир

Фото Сиб.фм

Почти половина жильцов взорвавшегося дома в Новосибирске выбрали денежную компенсацию.

9 февраля на улице Линейная, 39, в Новосибирске произошел взрыв газа, часть дома разрушилась. Пострадавшим жильцам предложили выбор между денежной компенсацией и выдачей нового жилья. Меньше половины из них выбрали получить деньги. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 марта.

Всего от взрыва пострадали 23 семьи. С каждым домохозяйством в мэрии индивидуально обсуждают условия компенсации, и 11 из них уже выбрали денежную выплату. Ещё трое выбрали новое жильё, а остальные пока не определились.

Как сообщает «МК в Новосибирске», оценка рыночной стоимости проводится только по 45 из 60 поврежденных взрывом квартир в доме на Линейной, 39. Всего из регионального бюджета на компенсации выделено 335,5 млн. рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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