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В Новосибирске 50-летнего мужчину задавила фура на территории автокомбината

Фото В Новосибирске 50-летнего мужчину задавила фура на территории автокомбината
Фото В Новосибирске 50-летнего мужчину задавила фура на территории автокомбината

Фото: ГИБДД Новосибирска

Житель Новосибирска погиб после наезда на него грузового автомобиля.

На территории автокомбината на улице Троллейной в результате аварии погиб 50-летний мужчина. ДТП произошло вечером в пятницу, 10 марта, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Фото В Новосибирске 50-летнего мужчину задавила фура на территории автокомбината 2

Наезд произошёл, когда грузовой автомобиль выезжал с территории предприятия, уточнили в ведомстве.

«Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем MAN TGI24.430, выезжая с территории автокомбината расположенной на улице Троллейная у дома 85 корпус 1, двигался в сторону улицы Троллейная, совершил наезд прицепом на пешехода, мужчину (личность не установлена, возраст приблизительно 50 лет)», — рассказали в Госавтоинспекции.

Мужчина в результате ДТП погиб на месте. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием автобуса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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