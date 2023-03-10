В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием автобуса

Фото: АСТ-54
В результате аварии в Новосибирске столкнулись несколько легковых машин и автобус.
В Новосибирске на пересечении улиц Громова и Зорге произошло массовое ДТП с участием трёх легковых машин и пассажирского автобуса №14. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, седан Toyota Camry столкнулся с LADA Granta. Кроме того, Lexus RX300 врезулся в 14-й автобус.
«Возможно, зелёный троллейбус №8 тоже попал в ДТП», — утверждают очевидцы.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Напомним, сегодня было возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя погибшими под Новосибирском.
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