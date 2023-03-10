В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием автобуса

Фото: АСТ-54

В результате аварии в Новосибирске столкнулись несколько легковых машин и автобус.

В Новосибирске на пересечении улиц Громова и Зорге произошло массовое ДТП с участием трёх легковых машин и пассажирского автобуса №14. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, седан Toyota Camry столкнулся с LADA Granta. Кроме того, Lexus RX300 врезулся в 14-й автобус.

«Возможно, зелёный троллейбус №8 тоже попал в ДТП», — утверждают очевидцы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Напомним, сегодня было возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя погибшими под Новосибирском.