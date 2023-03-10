Возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя погибшими под Новосибирском

Фото: ГУ МВД по НСО

Ранее в Новосибирской области в результате аварии погибли мужчина и ребёнок.

По факту смертельного ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с двумя погибшими возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Ранее в результате аварии в Ордынском районе погибли 35-летний мужчина и трёхлетний ребёнок.

Напомним, смертельное ДТП произошло около 17.30 накануне, 9 марта. За рулем автомобиля Honda Civic был мужчина 1987 года рождения. Он ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское. На 66 км дороги водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, который ехал из Славгорода в Новосибирск.

30-летняя женщина и предположительно ее пятилетний сын получили серьезные травмы. 35-летний мужчина и второй ребенок, мальчик трех лет, скончались на месте происшествия. Все четверо являлись членами одной семьи и ехали в автомобиле Honda Civic.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пострадавшие в смертельном ДТП на трассе под Новосибирском находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Особые опасения вызывает здоровье пострадавшей женщины.