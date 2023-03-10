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Женщина и ребенок, пострадавшие в смертельном ДТП в Новосибирской области, находятся в реанимации

Фото Женщина и ребенок, пострадавшие в смертельном ДТП в Новосибирской области, находятся в реанимации
Фото Женщина и ребенок, пострадавшие в смертельном ДТП в Новосибирской области, находятся в реанимации

Pixabay.com . Фото носит иллюстративный характер

Состояние пострадавших в ДТП на новосибирской трассе оценивается как очень тяжелое.

Пострадавшие в смертельном ДТП на трассе под Новосибирском находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Особые опасения вызывает здоровье пострадавшей женщины. Она, по словам врачей, в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.

30-летняя женщина и предположительно ее пятилетний сын получили серьезные травмы 9 марта в смертельном тройном ДТП на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Новосибирской области.

35-летний мужчина и второй ребенок, мальчик трех лет, скончались на месте происшествия. Все четверо являлись членами одной семьи и ехали в автомобиле Honda Civic. По предварительным данным, автомобиль закрутило на трассе и вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser и рейсовым автобусом.

Родственники погибших ищут очевидцев трагедии.

Напомним, ранее также сообщалось, что пьяный Infiniti устроил смертельное ДТП под Новосибирском.

 

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