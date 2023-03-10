Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске будут судить мошенника за обман в особо крупном размере

Фото В Новосибирске будут судить мошенника за обман в особо крупном размере
Фото В Новосибирске будут судить мошенника за обман в особо крупном размере

Pixabay.com

Предприимчивый житель Новосибирска пытался незаконно заработать 15 миллионов на госконтрактах.

В Новосибирске передано в суд уголовное дело в отношении одного из местных жителей, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Новосибирска. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года мужчина обманом выманил у руководителей нескольких компаний 3 из 15 млн. рублей, которые были обещаны ему за услуги по заключению госконтрактов на поставку и обслуживание комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения. Остаток суммы обвиняемый получить не успел. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в колонию за мошенничество отправился бывший директор «СибРегионСтроя».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
суд
мошенничество
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10575
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10205
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9538
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8626
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7614
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6566
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта
6058
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО