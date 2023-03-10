В Новосибирске будут судить мошенника за обман в особо крупном размере

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Предприимчивый житель Новосибирска пытался незаконно заработать 15 миллионов на госконтрактах.

В Новосибирске передано в суд уголовное дело в отношении одного из местных жителей, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Новосибирска. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года мужчина обманом выманил у руководителей нескольких компаний 3 из 15 млн. рублей, которые были обещаны ему за услуги по заключению госконтрактов на поставку и обслуживание комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения. Остаток суммы обвиняемый получить не успел. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в колонию за мошенничество отправился бывший директор «СибРегионСтроя».