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общество

В Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов

Фото В Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов
Фото В Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов

Фото: Pixabay.com

Сайт Горсовета Новосибирска подвергся атаке хакеров.

Хакеры атаковали сайт Совета депутатов Новосибирска. Об этом накануне сообщили в группе Горсовета в социальной сети «ВКонтакте».

«Официальный сайт Совета депутатов города Новосибирска подвергся хакерской атаке, восстановительные работы могут занять несколько дней. Актуальную информацию по мероприятиям смотрите в наших социальных сетях», — уточнили в Совете депутатов.

Сайт на момент публикации новости недоступен.

Фото В Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов 2

Напомним, в 2022 году хакеры совершили 400 тысяч атак в Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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