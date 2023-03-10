В Новосибирске из-за аварии ограничат движение на двух улицах

Фото: Pixabay.com
Из-за аварийного ремонта на двух улицах Новосибирска временно ограничат движение транспорта.
На двух улицах Новосибирска из-за аварийного ремонта временно введут ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Запрет будет действовать с 10 по 15 марта.
Первое ограничение введут на улице Семьи Шамшиных — из-за просадки дорожного покрытия в районе дома №89а по Октябрьской проезжую часть сузят на 4,5 метра. Также из-за коммунальной аварии и последующего ремонта водовода перекроют дорогу у дома №18/1 на улице Добролюбова.
Водителей просят соблюдать ПДД и заранее продумывать маршруты.
Напомним, в НСО на ремонт дорог потратят 7 млрд рублей в 2023 году.
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