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общество

В Новосибирске из-за аварии ограничат движение на двух улицах

Фото В Новосибирске из-за аварии ограничат движение на двух улицах
Фото В Новосибирске из-за аварии ограничат движение на двух улицах

Фото: Pixabay.com

Из-за аварийного ремонта на двух улицах Новосибирска временно ограничат движение транспорта.

На двух улицах Новосибирска из-за аварийного ремонта временно введут ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Запрет будет действовать с 10 по 15 марта.

Первое ограничение введут на улице Семьи Шамшиных — из-за просадки дорожного покрытия в районе дома №89а по Октябрьской проезжую часть сузят на 4,5 метра. Также из-за коммунальной аварии и последующего ремонта водовода перекроют дорогу у дома №18/1 на улице Добролюбова.

Водителей просят соблюдать ПДД и заранее продумывать маршруты.

Напомним, в НСО на ремонт дорог потратят 7 млрд рублей в 2023 году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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