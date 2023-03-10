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В Новосибирске к 130-летию города увековечат память космонавта Анны Кикиной

Фото В Новосибирске к 130-летию города увековечат память космонавта Анны Кикиной
Фото В Новосибирске к 130-летию города увековечат память космонавта Анны Кикиной

Фото: NASA

Мэр Новосибирска поручил к юбилею города увековечить память космонавта Анны Кикиной.

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина в октябре отправилась на МКС в составе миссии Crew-5, а 12 марта вернётся на Землю. Это её первый полёт в космос, а также первый перекрёстный полёт совместной программы Роскосмоса и NASA. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил увековечить память космонавтки.

«Есть разные предложения: присвоить звание почетного жителя города, присвоить её имя школе, планетарию. В связи с этим я даю поручение создать оргкомитет, чтобы проработать к Дню города эти вопросы», — заявил глава города.

Мэр считает, что имя Анны Кикиной достойно быть закреплено в истории города наряду с лётчиком Александром Покрышкиным и инженером Николаем Гариным-Михайловским.

Решение о закреплении памяти Анны Кикиной примут к юбилейному Дню города: в 2023 году Новосибирску исполнится 130 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по изначальным планам Анна Кикина в составе Crew-5 должна была вернуться на Землю 9 марта, но вылет отложили на 12-е из-за непогоды.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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