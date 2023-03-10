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В Новосибирске минобороны планирует завершить строительство заброшенного жилого комплекса для военнослужащих

Фото В Новосибирске минобороны планирует завершить строительство заброшенного жилого комплекса для военнослужащих
Фото В Новосибирске минобороны планирует завершить строительство заброшенного жилого комплекса для военнослужащих

Фото: НН

Минобороны планируют завершить квартал из пяти 18-этажек в Новосибирске.

В Новосибирске минобороны планирует завершить строительство ЖК для военнослужащих, который забросили 7 лет назад. Об этом пишут «Новосибирские новости».

В 2014 году компания «Оборонстрой» стала строить ЖК для военнослужащих на улице Овчукова в Калининском районе. Данный комплекс должен был стать самым большим в стране. Всего было построено пять 18-этажных жилых домов на 1834 квартиры, в некоторые были вставлены окна. Однако на этом строительство остановилось. Спустя 7 лет многоэтажки стоят в стадии строительства, а компания «Оборонстрой» была ликвидирована еще в 2017 году.

Мэрия предлагала ередать объект в муниципальную собственность и закончить его строительство, но в Минобороны РФ на это не согласились.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу за 599 миллионов рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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