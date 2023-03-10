В Новосибирске назвали места, откуда дольше всего не вывозят мусор

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске назвали адреса жалоб на вывоз мусора.

В 2023 году в Новосибирске сменился оператор вывоза мусора. После банкротства компании «Экология-Новосибирск» вывозить мусор начала «Спецавтохозяйство». Но вместо жалоб на медленный вывоз мусора появились жалобы на то, что мусор не убирают вовсе. Это подтвердили в мэрии города в ответ на запрос «МК в Новосибирске».

После того, как региональным оператором по вывозу мусора стало муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», начали поступать множественные жалобы на то, что из дворов не вывозится мусор.

По данным мэрии Новосибирска, вывоз мусора осуществляется по графику, но наличие жалоб в муниципалитете не отрицают. Более того, утверждается, что после поступления жалоб начинается проверка по указанному адресу, и мусор вывозят.

Первые счета за мусор от «Спецавтохозяйства» новосибирцы получили в начале марта. В 2023 году плата за вывоз мусора в Новосибирске осталась 79,9 рубля с человека в месяц. 50,84 рубля из этой суммы в феврале уйдут "Экологии", остальное — МУП САХ.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскрыл причины разрушения Димитровского моста. По словам главы города, он разрушился под натиском осадков и талых вод. Вода проникает в асфальт и разрушает дорожное покрытие. В итоге Дмитровский мост постигла судьба моста Октябрьского, капитальный ремонт которого начался еще в августе прошлого года и обойдется бюджету в 2,2 млрд. рублей.