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общество

В Новосибирской области весенние каникулы в школах начнутся 24 марта

Фото В Новосибирской области весенние каникулы в школах начнутся 24 марта
Фото В Новосибирской области весенние каникулы в школах начнутся 24 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в конце марта школьники уйдут на весенние каникулы.

С 22 марта в Новосибирской области начнётся пора весенних каникул. Однако в зависимости от учебных заведений даты могут меняться, сообщил изданию «МК в Новосибирске» министр образования региона Сергей Федорчук.

Большая часть учеников новосибирских школ уйдёт на каникулы уже 24 марта.

«У всех школ каникулы начинаются по-разному. Все зависит от учебного плана. Школы сами определяют дату – кто-то идет на каникулы 24, кто-то 23, а кто-то, вообще, 22», — сообщил Федорчук.

Министр отметил, что в некоторых школах ученики занимаются не четыре четверти, а триместры, из-за чего эти учреждения планируют каникулы иначе. Впрочем, закон «Об образовании» предполагает лишь необходимое время для отдыха, а даты школы вправе выбирать сами, напомнил Сергей Федорчук.

Напомним, вопрос безопасности детей в новосибирских школах обсудили на заседании рабочей группы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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