В Новосибирске перекроют проезд по улице Кубовой до середины июня

Фото: Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска перекроют движение по улице Кубовой до середины июня.

В Новосибирске, с 1 апреля до 15 июня будет перекрыта для движения транспорта улица Кубовая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перекрытие будет проходить в два этапа. Сначала с 1 апреля по 15 мая закроют участок дороги от дома №42 до №94 и от дома № 99/1 до здания по адресу ул. Промышленная, 4а, к.1

Позже, с 15 мая до 15 июня проезд будет ограничен на участке между зданиями Промышленная, 4а и Промышленная, 4а к.1.

Закрытие связно с проведением ООО «ТСП-Сиб» работ по прокладке тепловой сети.

На протяжении всех ремонтных работ будет обеспечен объезд по улицам Лобачевского и Кубовой. Водителей просят руководствоваться знаками и информационными щитами.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста.