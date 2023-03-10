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В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, сданных в секонд-хенд

Фото В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, сданных в секонд-хенд
Фото В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, сданных в секонд-хенд

Фото: Gusto

В Новосибирске за прошлый год местные жители сдали в секонд-хенды 122 тонны вещей.

Жители Новосибирска по итогам прошлого года сдали в секонд-хенды 122 тонны вещей. Об этом изданию «BFM-Новосибирск» рассказала руководитель проекта Gusto Алиса Гринемаер. Ежемесячно сеть принимает около 8-10 тонн ненужных вещей.

По словам Гринемаер, в Новосибирске есть два благотворительных магазина и 12 точек, где принимают одежду. В так называемые «густобоксы» новосибирцы могут сложить всё, что им не нужно. Затем сданные вещи сортируют: либо перерабатывают то, что носить уже нельзя, либо раздают и продают в магазинах пригодную одежду.

Фото В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, сданных в секонд-хенд 2

Около 80% вещей Gusto отправлеет в благотворительные фонды или раздаёт на складе тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации.

«Есть то, что использовать уже никак нельзя. Такое приходится выбрасывать. Около 7% в общем объеме. Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот показатель был ниже. Но пока он такой. Дело тут, скорее всего, в том, что некоторые люди перекладывают ответственность. Им сложно самим выкинуть вещь, они приносят ее в бокс. Вроде и не выкинули, и избавились от ненужного. Но это меньшая часть так делает, конечно. Большинство передает вещи, которые еще долго прослужат», — рассказала собеседница издания.

Фото В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, сданных в секонд-хенд 3

Среди вещей, которые сдают новосибирцы, есть необычные экземпляры. Так, в боксах находили противогаз для ребенка, вентилятор для телефона, пюпитр, тёплые вязаные мужские трусы с детальной проработкой, учебник русской палеографии 1918 года, кимоно из Японии и «скептическую рысь».

Напомним, ранее в Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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