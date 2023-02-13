В Новосибирске за 20 млн продают часы министра путей сообщения

Фото: Авито

Эксклюзивные часы продают в Новосибирске за 20 млн рублей.

В Новосибирске продают наручные часы за 20 млн рублей. Объявление опубликовано на сервисе Avito.

У часов есть чёрный кожаный ремешок и головка золотого цвета. Также на циферблате есть гравировка с изображением паровоза и надписью.

Автор объявления утверждает, что эти часы — подарок одному из крупных начальников железных дорог в 1998 году на 160-летний юбилей отрасли в России. Ценность аксессуара продавец объяснил тем, что подарок сделал министр путей сообщения, которым тогда был Николай Аксёненко.

«‎Очень-очень дороги, от этого и цена. Таких часов нет во всём мире»‎, — говорится в объявлении.

Напомним, в Новосибирске продается iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей.