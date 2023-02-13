В Новосибирске за 20 млн продают часы министра путей сообщения

Фото: Авито
Эксклюзивные часы продают в Новосибирске за 20 млн рублей.
В Новосибирске продают наручные часы за 20 млн рублей. Объявление опубликовано на сервисе Avito.
У часов есть чёрный кожаный ремешок и головка золотого цвета. Также на циферблате есть гравировка с изображением паровоза и надписью.
Автор объявления утверждает, что эти часы — подарок одному из крупных начальников железных дорог в 1998 году на 160-летний юбилей отрасли в России. Ценность аксессуара продавец объяснил тем, что подарок сделал министр путей сообщения, которым тогда был Николай Аксёненко.
«Очень-очень дороги, от этого и цена. Таких часов нет во всём мире», — говорится в объявлении.
Напомним, в Новосибирске продается iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей.
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