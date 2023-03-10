В Новосибирской области назвали сроки весеннего сезона охоты

В Новосибирской области ввели новые правила весенней охоты.

Охота на водоплавающих птиц в Новосибирской области будет открыта с середины апреля до 9 мая. Об этом сообщил заместитель главы минприроды региона Юрия Марченко на пресс-конференции ТАСС.

Весенний сезон охоты — время, когда можно отстреливать только водоплавающую дичь. Согласно новым правилам, охотиться с подсадной уткой можно будет с 16 апреля по 9 мая, и если охотников не больше двух на одну манную утку.

Регионально весенняя охота будет разделена на две зоны. В южных районах области охотиться можно будет до 5 мая, в северных сезон закроется 9 мая. Весенняя охота на селезней уток без подсадных начнется позднее: в южных районах области с 26 апреля, в северных с 30 апреля

Как сообщил Юрий Марченко, самым уязвимым видом водоплавающих плиц в регионе стал гусь-гуменник. Всего за несколько лет его популяция сократилась с полутора миллионов до 300 тысяч. В Новосибирской области пролётом оказываются 4 подвида гуся-гуменника, и на всех них охота запрещена.

«Создается иллюзия, что гуся-гуменника много, а на самом деле его много только в конкретном месте. И всегда браконьеры его стреляют, просто это не такие резонансные случаи, как с копытными», — объясняет замминистра.

В 2022 году в Новосибирской области выдали 35 тысяч разрешений на охоту. Это на 8 тысяч меньше, чем в 2021 из-за того, что правила о сдаче охотничьих лицензий ужесточили. Те, кто не сдает свой документ вовремя, получает не только штраф, но и запрет на охоту на год.

По словам Марченко, в Новосибирской области с начала текущего года составили 39 протоколов об административном правонарушении в отношении физических лиц за нарушение Правил охоты, вынесено 89 постановлений по делам об административных правонарушениях. Также подано 38 сообщений в правоохранительные органы по фактам незаконной охоты.