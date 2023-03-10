В пятницу в Новосибирске прогнозируют оттепель и гололёд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в пятницу ожидается потепление и мокрый снег.

10 марта в Новосибирске потеплеет до +1..+3 градусов. Ожидается мокрый снег и сильная гололёдица. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

После ночных заморозков до -10 градусов утром в Новосибирске ожидается температура не выше -5..-7 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. На дорогах сильная гололёдица.

Ближе к вечеру в городе потеплеет до +1..+3 градусов, а порывы ветра достигнут скорости 14 м/с.

Восход солнца в 07:57, закат в 19:20, геомагнитная активность низкая.

9 марта синоптики сообщали о повышенном содержании в воздухе пыли (в некоторых районах Новосибирска превышение составило 240%) и фенола (до 170% от максимально допустимой нормы).

Ранее Сиб.фм сообщал, что на выходных в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов.