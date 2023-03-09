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В Новосибирске на выходных потеплеет до +4 градусов

Фото В Новосибирске на выходных потеплеет до +4 градусов
Фото В Новосибирске на выходных потеплеет до +4 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Временное потепление ожидает новосибирцев в ближайшие выходные.

В Новосибирске потеплеет до +4 градусов в выходные, 11 и 12 марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Согласно данным синоптиков, в субботу днём температура будет выше нуля, однако ночью вернутся заморозки. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. В воскресенье ожидается мокрый снег, температура воздуха будет держаться на уровне +3 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирскую область после мартовской оттепели вернутся морозы. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, уже завтра ночью,10 марта, столбики термометров опустятся до отметки — 15 градусов. При этом в самом Новосибирске будет немного теплее: -8, -10 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирске будет холодным и пасмурным.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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