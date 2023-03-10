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Врач назвала симптомы для незамедлительного обращения к врачу

Фото Врач назвала симптомы для незамедлительного обращения к врачу
Фото Врач назвала симптомы для незамедлительного обращения к врачу

Freepik, authors:AnnaStills

По словам терапевта Ольги Чирковой, при частом жидком стуле, рвоте и температуре нужно срочно обращаться к инфекционисту.

Появление частого жидкого стула с температурой и рвотой является поводом для незамедлительного визита к инфекционисту. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, черный цвет выделений говорит о желудочно-кишечном кровотечении, светлый или почти белый — о механической желтухе и патологии печени.

«Желудочно-кишечное кровотечение окрашивает кал в черный цвет. Патологии печени делают его светлым, при механической желтухе он может быть почти белым. Надо запомнить, что частый жидкий стул с температурой — повод незамедлительно передать себя в руки инфекциониста», — объяснила специалист.

Как отметила Чиркова, стул становится более темным и похожим на овечий на фоне колитов, более светлым и размягченным — при избытке молочных продуктов в рационе или усиленной перистальтике.

Напомним, инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

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врач
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