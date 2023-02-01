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общество

Инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори

Фото Инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори
Фото Инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Инфекционист из Новосибирска рассказала о последствиях кори и напомнила, почему стоит вакцинироваться.

Врач-инфекционист их Новосибирска Елена Фаст рассказала о последствиях заражения корью. Основной удар приходится на нервную и дыхательную системы, а также на желудочно-кишечный тракт.

«Наиболее часто люди страдают от возникновения осложнений в виде ларингита, бронхитов, трахеитов, отитов. Могут даже быть первичные кореидные пневмонии, поражения головного мозга в виде коревых энцефалитов», — объяснила медик.

Также специалист отмечает, данное заболевание серьезно поражает печень, что в свою очередь может привести к гепатиту и вторичным бактериальным пневмониям. Также увеличиваются не только наружные лимфатические узлы но и лимфоузлы брюшной полости.

«Прививка от кори защищает людей от возможности заболевания этой инфекцией и предотвращает развитие осложнений», — объясняет Елена Фаст.

Как правило, прививка от кори ставится в плановом порядке и занесена в национальный календарь вакцинации. Такую прививку начинают ставить в детстве. Эксперт рекомендует людям, которые не имеют прививочного анамнеза, напомнить своей иммунной системе о том, что ее необходимо защищать от кори после 35-летнего возраста.

«В очагах инфекции, которая имеется в Новосибирске, если неизвестен прививочный анамнез или вы точно знаете, что у вас нет антител к кори, защищающих вас от этого заболевания, необходимо выполнить эту прививку. Она достаточно хорошо и быстро формирует иммунитет и избавляет человека от возможности заболевания», — рассказала в интервью Сиб.фм врач-инфекционист.

По данным Минздрава, к концу января в Новосибирской области было зафиксировано 95 случаев кори. Из них 60 у взрослых и 30 у детей.

В Новосибирской области массовая вакцинация жителей от кори начнется весной 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года. В областном Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее Сиб.фм писал о том, что студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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