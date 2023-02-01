Инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори

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Инфекционист из Новосибирска рассказала о последствиях кори и напомнила, почему стоит вакцинироваться.

Врач-инфекционист их Новосибирска Елена Фаст рассказала о последствиях заражения корью. Основной удар приходится на нервную и дыхательную системы, а также на желудочно-кишечный тракт.

«Наиболее часто люди страдают от возникновения осложнений в виде ларингита, бронхитов, трахеитов, отитов. Могут даже быть первичные кореидные пневмонии, поражения головного мозга в виде коревых энцефалитов», — объяснила медик.

Также специалист отмечает, данное заболевание серьезно поражает печень, что в свою очередь может привести к гепатиту и вторичным бактериальным пневмониям. Также увеличиваются не только наружные лимфатические узлы но и лимфоузлы брюшной полости.

«Прививка от кори защищает людей от возможности заболевания этой инфекцией и предотвращает развитие осложнений», — объясняет Елена Фаст.

Как правило, прививка от кори ставится в плановом порядке и занесена в национальный календарь вакцинации. Такую прививку начинают ставить в детстве. Эксперт рекомендует людям, которые не имеют прививочного анамнеза, напомнить своей иммунной системе о том, что ее необходимо защищать от кори после 35-летнего возраста.

«В очагах инфекции, которая имеется в Новосибирске, если неизвестен прививочный анамнез или вы точно знаете, что у вас нет антител к кори, защищающих вас от этого заболевания, необходимо выполнить эту прививку. Она достаточно хорошо и быстро формирует иммунитет и избавляет человека от возможности заболевания», — рассказала в интервью Сиб.фм врач-инфекционист.

По данным Минздрава, к концу января в Новосибирской области было зафиксировано 95 случаев кори. Из них 60 у взрослых и 30 у детей.

В Новосибирской области массовая вакцинация жителей от кори начнется весной 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года. В областном Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее Сиб.фм писал о том, что студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори.