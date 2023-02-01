Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори

Фото В Новосибирске студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори
Фото В Новосибирске студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори

Фото: группа НГУЭУ в ВК

В Новосибирском государственном университете экономики и управления с 1 февраля отменили ранее введенный режим дистанционного обучения из-за вспышки кори.

С 1 февраля Новосибирский государственный университет экономики и управления будет работать в прежнем режиме. В вузе отменили дистант, который вводился из-за вспышки кори. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

"В связи с тем, что предварительный диагноз «корь» у одного из обучающихся не подтвердился, с 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме", -сообщили на сайте университета.

Ранее, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, вуз принял решение осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате 30 и 31 января.

По данным Минздрава, к концу января в Новосибирской области было зафиксировано 65 случаев кори у взрослых и 30 у детей.

Массовая вакцинация жителей от кори в Новосибирской области стартует весной 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.

О переводе НГУЭУ на дистанционный формат обучения ранее писал Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26048
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14594
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11027
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9988
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9646
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9412
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8580
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку