В Новосибирске студенты НГУЭУ вернулись к очному обучению после вспышки кори

Фото: группа НГУЭУ в ВК

В Новосибирском государственном университете экономики и управления с 1 февраля отменили ранее введенный режим дистанционного обучения из-за вспышки кори.

С 1 февраля Новосибирский государственный университет экономики и управления будет работать в прежнем режиме. В вузе отменили дистант, который вводился из-за вспышки кори. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

"В связи с тем, что предварительный диагноз «корь» у одного из обучающихся не подтвердился, с 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме", -сообщили на сайте университета.

Ранее, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, вуз принял решение осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате 30 и 31 января.

По данным Минздрава, к концу января в Новосибирской области было зафиксировано 65 случаев кори у взрослых и 30 у детей.

Массовая вакцинация жителей от кори в Новосибирской области стартует весной 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.

О переводе НГУЭУ на дистанционный формат обучения ранее писал Сиб.фм.