В Новосибирской области Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори

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Вакцинация от кори в Новосибирской области несёт добровольный характер.

Управление Роспотребнадзора Новосибирской области опровергло сообщения о принудительной вакцинации от кори в регионе. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе ведомства.



«В связи с эпидемиологческой обстановкой в нашем регионе, активная работа по проведению иммунизации от кори жителей, которые ранее не были привиты, не переболели или не имеют таких сведений, проводится с середины декабря 2022 года. За гражданами сохранена возможность отказаться от вакцинации», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация жителей от кори продлится в Новосибирской области до 31 декабря 2023 года, сообщил сегодня глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, решение о «подчищающей вакцинации» принято на федеральном уровне.

Напомним, студенты новосибирского вуза с 30 января ушли на дистанционное обучение из-за вспышки кори.