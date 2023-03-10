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общество

Заказавшему убийство врача забайкальцу вынесли приговор

Фото Заказавшему убийство врача забайкальцу вынесли приговор
Фото Заказавшему убийство врача забайкальцу вынесли приговор

Freepik, authors:Hiob

Обвиняемого в заказном убийстве забайкальца приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Черновский районный суд Читы вынес приговор 50-летнему жителю региона, который заказал убийство 32-летнего врача из посёлка Горный. Мужчину приговорили 8 годам колонии строго режима, пишет ZabNews.

Инцидент произошёл в мае в прошлого года. Тогда обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой найти киллера, чтобы убить знакомого врача-гинеколога. Мужчина обещал вознаграждение в 280 тысяч рублей. О готовящемся убийстве знакомый забайкальца сообщил в полицию.

В зале суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его приговорили к 8 годам колонии строго режима и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве подрядчика нового ЛДС.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

убийство
наказание
врач
тюрьма
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