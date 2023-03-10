Женщину задержали при попытке доставить в Новосибирске 25 кг наркотиков

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Жительница Санкт-Петербурга забрала на кладбище тайник с 25 кг наркотиков и пыталась доставить груз в Новосибирск.

В Тюменской области задержали 56-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась провезти в Новосибирск 25 килограммов запрещённых веществ. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА-Новости.

По предварительным данным, женщина нашла предложение о работе курьером в интернете. Нелегальный груз находился на территории одного из кладбищ в Санкт-Петербурге. За доставку обещали заплатить 200 тысяч рублей. Забрав тайник, подозреваемая отправилась в Сибирь на своём автомобиле.

Однако по пути машина сломалась и в Москве женщина пересела на такси. Курьера задержали сотрудники правоохранительных органов на территории Тюменской области. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее организовавших нарколабораторию братьев под Новосибирском отправили в колонию строгого режима