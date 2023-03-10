Жительница Новосибирска разбила 25 бутылок с алкоголем из-за стресса

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В Новосибирске женщина пришла в супермаркет и разгромила полку с алкоголем, чтобы выместить гнев из-за угона автомобиля.

Жительница Новосибирска ради вымещения гнева от угона её автомобиля разбила два десятка бутылок с алкоголем в одном из супермаркетов на улице Громова. Инцидент произошёл накануне ночью, 9 марта, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

По словам сотрудников магазина, сибирячка вошла и внезапно начала разбивать одну за другой бутылки со спиртным. Под руку ей попали вино, пиво, коньяк и другое. Ущерб от уничтожения 25 бутылок с алкоголем оценили в 8 тысяч рублей.

«Расправившись с алкоголем, женщина крикнула продавщице: «Что уставилась?! Чего тебе надо?!», вышла из супермаркета и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого работники магазина, едва отойдя от шока, нажали на кнопку тревожной сигнализации», — уточнили в агентстве безопасности.

Виновницу нашли в соседнем дворе, женщина стояла в окружении подруг. Бойцы выяснили, что сибирячка таким образом решила сбросить стресс после того, как узнала об угоне её автомобиля. Женщину передали сотрудникам полиции, а угнанную машину нашли на площади Маркса.

Напомним, ранее OZON прокомментировал ограбление грузовика с товарами в Новосибирске.