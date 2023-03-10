Жительницу Новосибирской области будут судить за убийство любовника со второго раза

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Купинском районном суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело об убийстве любовника со второго раза.

Ирина Алешина первый раз покушалась на жизнь своего гражданского мужа 25 ноября 2022 года. Мужчина начал высказывать в её адрес оскорбления, тогда женщина, недолго думая, взяла в свои руки кухонный нож, и вонзила её в шею тирана.

«В результате своих преступных действий Алешина И.М. причинила потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, тем самым совершила умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»,

- говорится в материалах Купинского районного суда.

Мужчина поправился и вышел из больницы, но в начале января состоялось застолье, которое стало роковым. 5 января Ирина Алешина вновь распивала алкоголь в компании сожителя. Мужчина дал женщине пощёчины, но дама была настроена решительно.

«В ходе указанной ссоры у Алешиной И.М. из личных неприязненных отношений внезапно возник преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно кухонного ножа, — рассказали в Купинском районном суде. – Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, Алешина И.М. нанесла потерпевшему лезвием ножа один удар в область грудной клетки слева, чем причинила повреждение в виде колото-резанной раны груди, проникающей в плевральную полость с повреждением левого легкого и сердца (правого желудочка). Таким образом, Алешина И.М. совершила убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

На этот раз Алешина попала за решётку. Её судьбу решит суд: обвиняют женщину по двум статьям – по части 2 статьи 115 и части 1 статьи 105 УК РФ. Дело рассмотрит судья Алла Дроздова.

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