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Врач-эндокринолог Лариса Щербакова предупредила, что зуд в промежности может быть признаком развивающегося диабета второго типа.

Зуд в паховой области может быть симптомом диабета второго типа. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Лариса Щербакова. По ее словам, при этом у человека появляются боли, связанные с множеством воспалительных заболеваний.

«Симптомом диабета второго типа также является зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области», — объяснила медик.

Среди других симптомов сахарного диабета второго типа эндокринолог отмечает жажду и повышенное потребление воды, частые мочеиспускания, увеличение или снижение массы тела.

Напомним, эндокринолог рассказала о простой привычке, которая продлевает молодость.