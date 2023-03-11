В Новосибирске назвали самые дешевые новостройки

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В половине районов Новосибирска цена на новостройки составляет более 100 тыс. рублей за кв. м.

Согласно данным сервиса «Домклик» от Сбербанка за февраль текущего года, самое дорогое жилье в Новосибирске продается в Октябрьском, Дзержинском и Центральном районах. Об этом сообщает «РБК».

Здесь расположен своеобразный бизнес-центр города, который очень привлекает и застройщиков, и покупателей, отсюда и высокая цена.

На второй ценовой линии — Железнодорожный, Калининский и Советский районы.



Дешевле всего обойдется покупка квартиры в Кировском, Ленинском и Первомайском районах. Эти районы застраиваются жильем эконом-класса, поэтому цена за кв. м там значительно ниже, чем в центре города.

В целом за прошлый год, по данным РБК, в Новосибирской области стоимость кв. м выросла на 12,9% — до 105 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что банки начали снижать ипотечные ставки на квартиры большой площади.