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общество

37-летнего участника СВО Зырянова из Новосибирской области похоронят в Бердске

Фото 37-летнего участника СВО Зырянова из Новосибирской области похоронят в Бердске
Фото 37-летнего участника СВО Зырянова из Новосибирской области похоронят в Бердске

Фото: администрация Бердска

В городе Бердск Новосибирской области пройдёт прощание с 37-летним контрактником Максимом Зыряновым.

На сайте городской администрации Бердска сообщили о гражданской панихиде, которая пройдёт 12 марта. На неё приглашают всех, кто помнит Максима Зырянова.

«Сослуживцы и близкие Максима отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, на которого всегда можно было положиться в любой ситуации», — отметили в администрации.

Так, 37-летний контрактник пополнил ряды участников СВО летом прошлого года. До отправлению в зону спецоперации он работал в строительном магазине. В Бердске проживал с 2007 года.

Напомним, в ближайшее время в Новосибирске откроется центр по набору военных для ЧВК "Вагнер". Его офис появится в Железнодорожном районе.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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