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Crew Dragon с Анной Кикиной из Новосибирска на борту отправился на Землю

Фото Crew Dragon с Анной Кикиной из Новосибирска на борту отправился на Землю
Фото Crew Dragon с Анной Кикиной из Новосибирска на борту отправился на Землю

NASA

Космический корабль с новосибирским космонавтом Анной Кикиной вернется на Землю 12 марта в 8 утра по новосибирскому времени.

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, в составе которого находится российская космонавтка родом из Новосибирска Анна Кикина, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился в свободный полет.

Полет проходит нормально. Ожидается, что космический корабль прибудет на Землю 12 марта в 8 утра по новосибирскому времени.

Корабль должен приводниться на побережье штата Флорида в США. Вместе с Кикиной на Землю вернутся Помимо астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Напомним, Анна Кикина тщательно готовилась к возвращению домой и проходила специальные тренировки в пневмовакуумных штанах и костюме ортостатической неустойчивости.

Анна провела на МКС около полугода — 150 суток.

 

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