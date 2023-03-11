Двое детей погибли во время пожара в Новосибирской области. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области начала проверку по факту трагедии.

Сегодня, 11 марта, стало известно, что в п. Пролетарский Ордынского района Новосибирской области во время пожара в частном жилом доме погибли двое детей. Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале прокуратуры Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14.24. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили тела двух несовершеннолетних детей — мальчика и девочки 2015 и 2019 года рождения.

На место происшествия уже прибыл зампрокурора Ордынского района Евгений Вайдуров.

О том, что стало причиной пожара, и где в это время находились родители детей, не сообщается.

Сотрудники прокуратуры проверят условия, в которых жили дети, оценят работу органов пожарного надзора, системы профилактики и меры поддержки, оказанные семье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске будут судить мать детей, погибших при пожаре в Первомайском районе.