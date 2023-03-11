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«Голыми руками выбивала окна»: появились подробности о матери погибших детей на пожаре под Новосибирском

Фото «Голыми руками выбивала окна»: появились подробности о матери погибших детей на пожаре под Новосибирском
Фото «Голыми руками выбивала окна»: появились подробности о матери погибших детей на пожаре под Новосибирском

Фото: прокуратура НСО

Под Новосибирском мать-одиночка выбивала руками стекла, чтобы спасти своих детей.

В Ордынском районе, 11 марта, в поселке Пролетарский произошел страшный пожар. В частном жилом доме погибли двое детей – 3-летний мальчик и 8-летняя девочка. Как рассказал источник Сиб.фм, мать нашли возле горящего дома почти в бессознательном состоянии с травмами рук.

«Её нашли возле дома почти в бессознательном состоянии. У нее травма рук, она, скорее всего, выбивала окна руками, чтобы спасти своих детей. Потеряла много крови. Через дверь зайти она не могла, там было сильное пламя», — поделился источник.

Сейчас с матерью работают медики и другие специалисты, ей оказывают психологическую помощь. Стало известно, что женщина мать-одиночка. Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

Также источник добавил, что на учете семья не состояла. Сейчас жители поселка собирают одежду и вещи первой необходимости для матери погибших детей. Администрация ей должна выделить жилье из маневренного фонда.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в Ордынском районе. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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