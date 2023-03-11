Из-за непогоды аэропорт Норильска не могут покинуть 10 самолетов, в том числе рейс до Новосибирска

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Принять прибывшие из Новосибирска лайнеры Норильск также не может.

10 пассажирских авиалайнеров авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не смогли вылететь и приземлиться сегодня, 11 марта, из аэропорта им. Николая Урванцева в Норильске по причине неблагоприятных погодных условий. Вылеты отложены на несколько часов. Уже известно, что самолет в Красноярск сможет вылететь только завтра утром.

Транспортные прокуратуры Новосибирска и других городов прибытия проводят проверку в целях защиты прав пассажиров на время затянувшегося ожидания. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

До непогоды аэропорт успели покинуть всего 4 самолета, отправившиеся по маршруту Москва — Красноярск и обратно.

На неопределенное время отложен вылет в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москву.

Не смог принять сегодня Норильский аэропорт рейсы из Москвы, Новосибирска, Красноярска.

На данный момент на сайте аэропорта Норильска нет никакой дополнительной информации на этот счет. В наличии имеются билеты из Норильска в Новосибирск на 12 и 13 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Новосибирска пассажирами пришлось ждать вылета более 6 часов.