Корабль Crew Dragon с новосибирским космонавтом Анной Кикиной на борту отстыковался от МКС

Роскосмос
Анна Кикина из Новосибирска вернется в атмосферу Земли через 19 часов.
Сегодня в 15.30 по новосибирском времени американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился в сторону Земли. На борту корабля находится новосибирский космонавт Анна Кикина.
Изначально отстыковка была запланирована на 9 марта, но из-за плохих погодных условий в точки приземления возвращение на Землю пришлось отложить на несколько дней.
В SpaceX сообщили, что в атмосферу Земли корабль вернется в течение 19 часов.
Кикину на борту МКС сменит другой российский космонавт Андрей Федяев, который прибыл на МКС 3 марта вместе американскими астронавтами Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом и астронавтом из ОАЭ Султаном Аль-Нейадом.
Сообщается, что Анна и ее коллеги Николь Манн, Джош Кассада, Анна Кикина и Коичи Ваката везут на Землю ценные результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.
Напомним, Кикина находилась на МКС 150 суток и стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon.
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